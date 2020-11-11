В Москве не планируют ограничивать работу гостиниц из-за коронавируса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество постояльцев в домах отдыха и гостиницах, расположенных в Москве, не планируется ограничивать из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"На сегодняшний день такие меры не предусмотрены (ограничение количества единовременно пребывающих постояльцев в гостиницах - прим. ТАСС). Текущие ограничительные меры могут быть пересмотрены в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации. Сегодня гостиницы и дома отдыха должны соблюдать действующие ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Об ограничениях

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Кроме того, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти". В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

Ранее мэр ввел ряд других профилактических мер, в том числе школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября. До конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу, а для посещения ночных клубов ввели QR-коды.

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