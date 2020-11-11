В Кирове не выявили побочных явлений у добровольцев, получивших вакцину от коронавируса

ТАСС, 11 ноября. Специалисты не зафиксировали побочных эффектов у добровольцев из Кировской области, получивших вакцину от коронавируса центра им. Чумакова РАН, участники испытаний выписаны из клиники, сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев на прошедшей в ТАСС в онлайн-формате пресс-конференции "Региональные системы здравоохранения: работа в условиях пандемии.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Клинические испытания цельновирионной инактивированной вакцины от коронавируса, разработанной в центре, начали проводиться в сентябре этого года. Первая фаза испытания завершена, вторая фаза началась 19 октября в Кирове и Санкт-Петербурге. В клинических испытаниях задействованы 300 добровольцев.

"Первых 70 добровольцев из клиники выписали, никаких побочных явлений нет", - сказал Васильев.

Как ранее сообщал ТАСС генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов Российской академии наук [Центр им. Чумакова], член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, окончательные результаты второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса будут известны во второй половине декабря. По его словам, масштабное производство вакцины может быть начато в феврале 2021 года

О Центре Чумакова

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

Центр является одним из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат уже успешно прошел доклинические испытания, в настоящее время проходит клинические исследования.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).