Власти Чувашии оборудуют более 180 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом

ТПСС, 11 ноября. Батыревская и Канашская центральные районные больницы в Чувашии развернут свыше 180 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Вице-премьер России Татьяна Голикова во вторник на встрече с депутатами Госдумы заявила, что в стране развернуто более 253 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 138 тыс. оснащены подачей кислорода и свыше 30 тыс. - аппаратами ИВЛ. По ее словам, 83,4% коечного фонда в среднем по России занято, наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90%. В четырех регионах занято более 95% коечного фонда, в из числе Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область.

"Батыревская центральная районная больница с завтрашнего дня развернет 80 коек. С 16 ноября Канашская центральная районная больница оборудует более 100 койко-мест", - отметили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы уточнила, что процент свободного коечного фонда в республике на данный момент - 5,3%. "В Чувашии уже развернуто 2 355 коек для лечения пациентов с коронавирусом. На стационарном лечении в данный момент находятся 2 230 человек", - пояснила собеседница агентства.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, Батыревскую и Канашскую центральные районные больницы начали дооснащать средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких, концентраторами кислорода, лекарственными препаратами. "Несмотря на то, что поток госпитализированных очень большой, готовность есть. К тому же врачи наработали опыт лечения еще в первую волну коронавирусной инфекции", - привели слова министра в пресс-службе администрации главы республики.

По данным министерства здравоохранения республики на 11 ноября, в Чувашии выявлено 10 610 случаев коронавируса. Выздоровели 9 076 человек, умерли 178 пациентов с подтвержденной инфекцией.