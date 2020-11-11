В Пермском крае с 16 ноября ограничат работу заведений общепита в ночное время

ПЕРМЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае в целях снижения заболеваемости ввел новые ограничения на работу заведений общественного питания, в том числе ночных клубов - с 16 ноября они не должны работать с часу ночи и до шести утра. Об этом в среду сообщается на портале правительства региона.

"Принято решение об ограничении на 28 дней времени работы общепита с 01:00 до 06:00. Ограничение по работе заведений общественного питания будет утверждено указом губернатора и вступит в силу с понедельника, 16 ноября. Контролировать исполнение вводимого ограничения губернатор поручил краевому Минпрому", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, ночные клубы и прочие заведения, где проходят дискотеки, продолжают работать под видом предприятий общественного питания, несмотря на то, что их деятельность по-прежнему находится под запретом. "Деятельность ночных клубов и до этого была ограничена, они не могли работать. Новые изменения в указ направлены на те заведения, которые днем работают как кафе, а в ночное время - как клуб, танцевальный ресторан. При этом мы понимаем, что 70% представителей ресторанного бизнеса - добросовестные и соблюдают меры безопасности, поэтому мы постарались найти компромисс, чтобы предприниматели могли продолжать работать", - пояснил Махонин, слова которого приводятся в сообщении.

По данным краевого Минздрава, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 200 случаев заражения, это максимальное число с начала пандемии. Таким образом, общее число заболевших превысило 15,5 тыс. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 при норме менее 0,8. Выздоровели 10 365 человек. Действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, масочный режим и социальное дистанцирование для всех в общественных местах, в том числе в транспорте, лифте, парковах.