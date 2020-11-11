На юго-западе Англии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в графствах Глостершир, Девон и Достер на юго-западе Англии. Об этом в среду сообщило министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании.

По данным ведомства, высокопатогенный штамм H5N8 выявлен у незначительного числа диких гусей и лебедей. Как говорится в заявлении министерства, данная ситуация не несет угрозу для здоровья населения Англии. В то же время главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс призвала владельцев птицефабрик "усилить меры биологической безопасности для предотвращения последующих вспышек".

Ранее о выявлении вспышки птичьего гриппа в Европе заявили власти Германии, Франции и Нидерландов, которые в рамках борьбы с распространением вируса распорядились уничтожить более 200 тыс. куриц.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания, в том числе H5N8, для людей не опасны.