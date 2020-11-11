Музей командира экипажа Московской авиагруппы Петра Колесникова открылся под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Мемориальный музей командира экипажа Московской авиагруппы особого назначения (МАОН) Петра Колесникова открылся в среду в селе Митрофановка Воронежской области к 75-летию Победы. Об этом ТАСС сообщила внучка командира Анна Белорусова.

В Великобритании, в День поминовения героев войн, в центре города Эррол в Шотландии был открыт памятник советским летчикам, выполнявших секретное союзническое задание, в числе которых был Петр Колесников. Летчики перегоняли в Москву военно-транспортные самолеты "Албемарл". 11-часовой беспосадочный ночной перелет проходил над Северным морем, оккупированной Норвегией, Швецией и Балтикой.

"Музейная экспозиция создана по материалам моей книги "Летчики особого назначения". На ней впервые можно увидеть фронтовые фотографии и иллюстрации из боевых альбомов МАОН, которые оформлял бортстрелок Николай Розов, впоследствии известный художник. Отдельный стенд с фотографиями из нашего семейного архива посвящен довоенной истории моего дедушки. Выставочные стенды с фотографиями для музея создавались вместе с шотландским дизайнером Иэном Бертом, в художественном оформлении музея также принимала участие правнучка летчика Александра Мизикова", - рассказала Белорусова.

По ее словам, в работе над книгой ей помогали учителя Митрофановской сельской школы, с помощью которых удалось восстановить недостающие биографические фрагменты юности Колесникова. "Петр Иванович был нашим выпускником, и мы счастливы, что теперь у нас есть его музей. Жизнь и подвиги выдающегося земляка послужат примером для наших ребят и окажут большое влияние на их мировоззрение", - рассказала ТАСС директор Митрофановской школы Ольга Косолапенкова.

Об авиагруппе

МАОН была сформирована в первые дни войны из опытнейших летчиков гражданской авиации для выполнения особо важных заданий командования Красной армии. Летом 1941 года в нее входило более 3,5 тысячи человек. В распоряжение авиагруппы были переданы самые современные в те годы пассажирские авиалайнеры ПС-84, в обиходе - "Дугласы", которые производились в СССР с 1939 года по американской лицензии. Базой стал аэропорт Внуково.

Летчики МАОН доставляли продовольствие в блокадный Ленинград, проводили массированные десантные операции в тылу врага, снабжали боеприпасами окруженные под Ржевом и Вязьмой войска, эвакуировали раненых в последние дни обороны Севастополя, забрасывали разведчиков-парашютистов и привозили помощь партизанам. В начале 1943 года в обстановке строжайшей секретности советских офицеров группами перебросили на авиабазу Эррол на востоке Шотландии, где они вступили в состав особого 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки экипажей и перегонки в Москву самолетов "Албемарл". В разгар Второй мировой войны британское правительство передало Советскому Союзу, испытывающему острую нехватку транспортных самолетов, партию этих двухмоторных бомбардировщиков. Многочасовой ночной перелет над Северным морем и оккупированными врагом территориями был под силу лишь летчикам-асам, которым нужно было освоиться с новыми машинами.