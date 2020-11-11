Число мест в ковидных госпиталях Липецкой области увеличат до 2,3 тыс.

ТАСС, 11 ноября. Власти Липецкой области приняли решение увеличить число мест в ковидных госпиталях до 2,3 тыс. в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые 300 коек с 12 ноября будут развернуты на базе санатория "Липецкурорт", сообщили журналистам в среду в пресс-службе областной администрации.

"С 12 ноября начинает работать инфекционный стационар на базе санатория "Липецкурорт". Мощность - 300 коек. <...> С учетом мест в "Липецккурорте" коечный фонд в регионе вырастет до 2,3 тыс. мест", - сказали в пресс-службе.

В новом госпитале будут лечить пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями со среднетяжелым течением. Он оборудован централизованной системой снабжения кислородом, дыхательной и следящей аппаратурой, штат укомплектован специалистами, имеющими опыт работы в инфекционных госпиталях, добавили в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба на 11 ноября, в Липецкой области с начала пандемии выявлено 9 130 случаев заражения коронавирусом, в том числе 91 - за последние сутки. Всего выздоровели 7 326 человек, 80 пациентов умерли. Порядка 607 человек получают помощь в инфекционных госпиталях, 1 117 человек лечатся амбулаторно.