В Петербурге рассмотрят жалобу заразившихся коронавирусом медиков на отказ выплат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Жалоба работников скорой помощи в Санкт-Петербурге, заразившихся коронавирусом при работе с пациентами, будет рассмотрена, сообщил в среду вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Ранее девять медиков подали в суд иск к комитету по социальной политике города.

"Что касается тех врачей скорой помощи, которые обратились: обязательно их жалоба будет рассмотрена и будет принято решение", - ответил Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" на вопрос о том, решен ли вопрос с работниками скорой, которые обратились в суд на невыполнение выплат по городскому постановлению № 221.

Вице-губернатор пояснил, что решение о выплатах по этому постановлению проходит в три этапа. Сначала решение об этом принимает сама организация. Если работник с чем-либо не согласен, то он обращается в вышестоящую комиссию, которая находится в комитете по здравоохранению. Она рассматривает его обращение и на основании постановления № 221 может принять решение о выплате. Последняя инстанция - комиссия, в которую входят сотрудники комитета по социальной политике, комитета здравоохранения, правозащитники, депутаты и профсоюзы. Эта комиссия является заключительной, она принимает окончательное решение.

"Если предыдущие решения были неверными, то, конечно, они будут отменены и медики получат свою выплату", - отметил Эргашев.

В этом году губернатор города Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медработникам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи пациентам. В случае заражения медицинскому работнику предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.