Ресторанам и спортзалам штата Нью-Йорк запретили работать после 22:00

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк предписали закрывать рестораны, бары и иные заведения, торгующие алкогольными напитками, а также спортивные залы в 22:00 по времени восточного побережья США (06:00 мск). Об этом губернатор штата Эндрю Куомо сообщил в среду в своем Twitter .

"Заведения с лицензией штата на торговлю спиртным, включая бары и рестораны, должны завершать свою работу в 22:00. Спортивные залы также закрываются в 22:00", - написал Куомо. По его словам, требование обусловлено ростом случаев заражения новым коронавирусом в штате и вступает в силу вечером в пятницу. Число человек, которым разрешено одновременно находиться в закрытом помещении, сокращено до десяти.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, Нью-Йорк занимает четвертое место среди американских штатов по количеству случаев заражения (536 145) и первое по летальным исходам (33 716).

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США в сутки превысило рекордно высокий с начала пандемии уровень - 136,3 тыс. Данный показатель в стране превышает 100 тыс. новых случаев уже восемь дней подряд. Техас стал первым штатом, в котором число случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн. Техас занимает по этому показателю десятое место в мире, опережая Италию (995 463) и уступая Колумбии (1 155 356).

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано более 10,3 млн случаев заражения коронавирусом, умер 240 521 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.