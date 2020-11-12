В Приморье впервые провели инвентаризацию лесов

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты приморского филиала Рослесинфорга (подведомственная организация Рослесхоза) впервые провели государственную инвентаризацию лесов Приморского края. Они, в том числе, установили, что леса этого региона могут поглощать столько же углерода, сколько половина всего Центрального федерального округа, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе организации.

"Специалисты дальневосточного и приморского филиалов Рослесинфорга впервые провели в Приморском крае государственную инвентаризацию лесов, которая позволяет оценить не только качественные и количественные характеристики лесных ресурсов, но и определить их роль в сохранении экологического баланса и климатических процессах", - сообщили в ведомстве.

Согласно итогам инвентаризации, общий запас древесины в Приморском крае превышает 2,6 млрд кубометров, а лесистость субъекта составляет 70,8%. Сотрудники Рослесинфорга зафиксировали более 180 видов деревьев и кустарников, произрастающих в Приморье. Среди них - эндемик Юго-Восточной Азии вяз лопастной, а также липа маньчжурская и тис остроконечный, возрастом около 400 лет. Основной лесообразующей породой региона является дуб монгольский, доля которого в общем запасе древесины превышает 18%.

"Леса Приморья обладают возможностью поглощать из атмосферы и накапливать углекислый газ. Общий запас углерода на территории лесов края составил 1 121,1 млн тонн, что всего в два раза меньше накопленного углерода лесами всех 18 субъектов Центрального федерального округа", - отметили в Рослесинфорге.

Государственную инвентаризацию по определению качественных и количественных характеристик лесов начали проводить в 2007 году, к 2020 году эта работа распространилась на всю территорию России. Она осуществляется наземным способом с применением материалов дистанционного зондирования Земли и методов математической статистики. Подсчет запасов углерода проходит для реализации обязательств России в рамках Парижского соглашения и регулирования антропогенного воздействия, где леса России играют большую роль в адаптации к изменению климата на планете.

В сентябре президент России Владимир Путин призвал широко использовать дистанционные методы зондирования и беспилотники для административного обследования лесных участков.