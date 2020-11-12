СМИ: Зеленский лечится от коронавируса в больнице

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, а также глава его офиса Андрей Ермак, которые ранее заразились коронавирусом, проходят лечение в киевской ведомственной клинике "Феофания". Об этом в интервью изданию " Украинская правда " сообщил советник Ермака, политтехнолог Михаил Подоляк.

"Они находятся в "Феофании". Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", - сказал он. По словам Подоляка, Зеленский и глава офиса президента находятся в изолированных палатах, где установлена специальная связь.

О том, что Зеленский и Ермак заразились коронавирусом, стало известно 9 ноября. Коронавирусная инфекция также была выявлена у некоторых высокопоставленных чиновников и политиков. В частности, заразились министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Андрей Таран, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

Клиническая больница "Феофания" подчинена Государственному управлению делами, при необходимости обслуживает первых лиц государства, дипломатов, чиновников, депутатов, а также людей, имеющих особые заслуги перед страной.

Правительство Украины 11 ноября решило заменить адаптивный карантин на общенациональный, установив ограничения по всей стране на "оранжевом" уровне. Кроме того, с 14 ноября и как минимум до 29 ноября в стране будет действовать так называемый карантин выходного дня, когда в субботу и воскресенье ограничения будут еще более жесткими.

Минздрав Украины сообщал в среду, что за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 10 611 случаев заражения коронавирусом, за это время умер 191 пациент от осложнений, вызванных инфекцией, выздоровели 6 802 человека.