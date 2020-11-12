В Петербурге с 14 ноября приостановят проведение диспансеризации

"С 14.11.2020 обеспечить приостановление проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях", - говорится в документе.

Проведение профосмотров и диспансеризации также приостанавливали из-за пандемии весной, но возобновили в июне. Ранее вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщал, что число горожан, прошедших эти обследования, составляет 53,1% от плана на 2020 год.

Ограничения в Петербурге

В городе действуют ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в помещениях и зданиях. С 14 ноября также ограничивается численность участников до 50 человек на уличных мероприятиях. В помещениях государственных учреждений города приостанавливается оказание услуг, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, клубами, кружками, секциями и студиями независимо от возраста посещающих их лиц. Исключение - программы спортивной подготовки и образовательные программы.

Вводятся дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы и кинотеатры - количество зрителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест, посетители с входным билетом без указания зрительского места допускаться не будут.

Постановлением, подписанным губернатором 11 ноября, также усиливаются меры в отношении горожан старше 65 лет - для них обязательна самоизоляция. Пожилым людям разрешается покидать место жительства для обращения за медицинской помощью, а также для посещения ближайших магазинов, выноса мусора, прогулок и занятий физкультурой и спортом.

Работодателям ранее было рекомендовано перевести работников старше 65 лет, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы. Теперь они обязаны это сделать с 16 ноября. Исключение составляют педагогические работники, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

По последним данным, в Петербурге выявили 74 485 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 45 032 человека, умерли 4 317. Последние несколько дней в городе за сутки выявляют около 1,5 тыс. заразившихся - максимумы за все время пандемии.