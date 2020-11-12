Психиатр дала советы, как вести себя в длительной социальной изоляции из-за COVID-19

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Человеку, оказавшемуся в условиях длительной изоляции из-за коронавируса, рекомендуется меньше пользоваться интернетом, соблюдать покой и обращаться к специалисту при длительных нарушениях сна и повышенной тревожности. Об этом сообщила в четверг президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Треушникова.

"Если человек находится дома в изоляции, он заболел, если человек болеет, у него плохое соматическое состояние, и он испытывает слабость и симптомы инфекции, ему показан покой, в том числе постельный режим. Все-таки ему показано снижение активности в онлайн-сети и в информационном пространстве для того, чтобы лишний раз себя не травмировать. Этот покой должен продолжаться до тех пор, пока человек более или менее физически себя не будет чувствовать удовлетворительно", - сказала она на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.

Треушникова подчеркнула, что человеку в состоянии длительной и неопределенной по времени изоляции приходится сложно. У него может развиться раздражительность, гневливость, нарушения сна. Она отметила, что при длительных нарушениях сна и раздражительности необходимо обязательно обратиться к специалисту. "Эта ситуация, длительно протекающая сама по себе, не может быть исправлена ни настроем, ни самоуговорами, ни аутотренингом. Нужен специалист, который поможет", - пояснила она.

Если же речь идет о кратковременной тревожности и неустойчивом сне на протяжении дня - двух, то можно попробовать применить дыхательные упражнения, релаксационные техники, аудиомузыкальные расслабляющие методики. Однако психиатр подчеркнула, что они сработают лишь при регулярном использовании по аналогии с физическими упражнениями.