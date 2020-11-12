Все управы и префектуры Москвы подключились к системе чекинов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Система регистрации посетителей и сотрудников начала действовать во всех городских префектурах и управах Москвы. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, который также возглавляет департамент торговли и услуг.

"Все 125 управ и 11 префектур столицы подключились к системе чекинов. Теперь и посетители, и работники городских органов исполнительной власти могут своевременно узнать о возможных контактах с заболевшими коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что система регистрации посетителей организаций и учреждений в Москве носит исключительно информационный характер.

Система чекинов впервые была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Перед входом в клуб или бар, время работы которого охватывает период с 00:00 до 06:00, посетители и сотрудники должны зарегистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получить оповещение и пройти тестирование на коронавирус. В зданиях правительства Москвы система чекинов - регистрации посетителей по аналогии с ночными развлекательными заведениями - начала действовать с 5 ноября.

С 13 ноября до 15 января в Москве в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 до 06:00. Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чекин) посетителей и работников.

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