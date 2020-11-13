Грамотность — обычно не главное. Отрывок из книги о том, как написать хороший текст

Не все то золото, что нравится заказчику. Грамотность чаще всего не главное. Формат может завести в тупик. Публикуем отрывок о том, чему нас не научили в школе.

В " Ясно, понятно. Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов " Максим Ильяхов рассказывает, зачем нужно корректировать контекст и что это такое, как заставить читателя увидеть "фильм" и когда следует использовать иллюстрации и схемы. Эта книга сложнее предыдущей, в ней куда меньше однозначных решений и универсальных ходов, но в реальной жизни стандартных решений обычно недостаточно для хорошего текста.

Если в предыдущем тексте речь шла в основном о том, как избавиться от штампов и словесного мусора, быть емким и вызывать доверие, то в этом — скорее о том, что мешает нам писать интересно и легко.

А в жизни наоборот — люди обращаются к вашему тексту за чем-то конкретным: решить проблемы, почувствовать себя умнее, развлечься. Читателю могут быть неприятны ваши орфографические ошибки, но он не уйдет только из-за них — ему важнее смысл, а не форма.

В школе главный критерий — грамотность. Учитель ставит оценку в первую очередь за отсутствие ошибок. В некоторых случаях ее могут снизить за вопиющие смысловые ляпы — если Дубровский возьмет в жены Наташу Ростову. Но вас не будут наказывать за недостаточно глубокий анализ средств художественной выразительности. Все-таки школьное сочинение — это игра в текст. Подлинных коммуникационных задач там немного. Орфография и пунктуация важнее.

В жизни читатель почти не бывает настолько мотивирован, чтобы впитывать каждое слово. Куда чаще он просматривает текст по диагонали, чтобы вычленить главное.

Учитель читает сочинение целиком. Если оно скучное, плохо структурировано или бредово написано, учитель все равно вынужден его читать. Нельзя пропускать отдельные предложения и абзацы. Он вычитывает текст как корректор, а не как читатель.

В жизни наоборот: у нас чудовищная конкуренция за внимание читателя. Любой текст всегда находится среди других — публикаций в соцсетях, статей на сайте, писем в почтовом ящике. Если мы не придумали интересную тему или заголовок, читатель нас проигнорирует — и будет прав. Мы и сами так делаем.

В школе учитель открывает каждое сочинение. Наплевать, хорошо оно написано или плохо; не важны ни тема, ни содержание; даже если ученик систематически пишет бессмыслицу и получает двойки — учитель в любом случае откроет и прочитает его сочинение. В школе внимание учителя гарантировано. Мы не учимся привлекать внимание.

Проходит много лет, этот человек устраивается на работу копирайтером. Ему поручают написать рекламную статью. Он вспоминает, как писал сочинения в школе, и повторяет старый опыт. Только вместо пятерки он получает ноль реакций и ноль продаж. Школа научила писать грамотно, но не научила писать интересно. Вот несколько причин.

Представьте урок литературы. Ребенку задают сочинение про Катерину как луч света в темном царстве. Ребенок пишет на пятерку, получает аттестат и идет по жизни с уверенностью, что умеет писать.

Например, я решил обновить видеокамеру, присмотрел модель. Читаю обзоры. Камера дорогая, нужно сделать правильный выбор, а нюансов много, поэтому я часами листаю сайты и YouTube.

Есть грамотно написанный обзор на одном сайте: ни одной опечатки, стилистически безукоризненный текст. Но он какой-то поверхностный: мне просто пересказывают технические характеристики. Я их и так знаю. Текст грамотный, но мне не помогает.

Я нахожу форум видеографов, там есть ветка с обсуждением нужной камеры. Эти люди действительно пользуются камерой. Читаю про их проблемы, смотрю примеры съемок, читаю профессиональную ругань. Увлекательно и полезно!

Каждый второй участник дискуссии ругается матом, пропускает запятые и делает ошибки на безударные гласные. Грамотность — явно не их конек.

Ну и что? Я же пришел не за грамотностью, а за опытом этих людей. Мне важнее, чтобы они рассказали нюансы эксплуатации, а не запятые в сложноподчиненном предложении.

Грамотность — это хорошо.

Но чаще всего не главное.

Школа прививает пиетет к формату. Как писать сочинение? А изложение? А что писать вначале? А как заканчивать? А есть типовой шаблон? А как нужно писать изложение на ЕГЭ? Какие фразы использовать? А заявление, как писать? А выводы к презентации? А доклад?

Школа прививает мысль, что есть фиксированные текстовые форматы, которых нужно придерживаться всегда. Это неизбежно, когда один учитель должен обучать сотни не особо мотивированных детей, не имея возможности работать с каждым индивидуально. Школа не учит коммуникации, она скорее учит более-менее устойчивым шаблонам, которые должны потом пригодиться в жизни.

Яркое проявление этого процесса — вопрос "а на сколько листов?". Когда я работал в "Тинькофф-журнале", каждый второй новый автор задавал его: "А на сколько страниц должна быть статья?" Когда я говорил: "Пишите, сколько нужно, чтобы выразить мысль", на меня смотрели как на идиота. Как это "сколько нужно?". Но есть же формат... Хотя бы примерно...

Обратный эффект — когда люди освоили формат статей в "Тинькофф-журнале" и начали писать их как под копирку, подменяя лишь обстоятельства. Тоже ненамного лучше: любое механическое воспроизведение формата — это тупик.

Формат, шаблоны или фиксированная длина текста — лишь инструменты, чтобы помочь автору. Но у нас в культуре это все перевернуто. У нас в основе лежит формат, а понятие "задача текста" для большинства — что-то из области задачи дипломной работы. "Задача дипломной работы — чтобы мне выдали диплом". "Задача текста — написать текст". Это вредно для общения.

Впрочем, хватит ворчать. Школу можно понять: учителя вынуждены делать грамотными тех людей, которым в этом возрасте быть грамотными не хочется и не нужно. Вернемся к нашим задачам.

После школы человек имеет ошибочные убеждения о тексте:

Если я написал текст, его должны прочитать.

Текст должен быть по шаблону.

Грамотный текст — значит, хороший.

Поэтому в компаниях так много времени тратится на бессмысленную перестановку слов. Люди слишком сосредоточены на том, как бы лучше донести до клиентов миссию компании. Взрослые люди часами сидят в душных переговорках, выбирая из вариантов: "стремимся к совершенству, не изменяя себе" или "стремимся к идеалу, не изменяя себя".

Ребята, никак не лучше. Всем наплевать, к чему вы стремитесь и что изменяете. Чем вы можете быть мне полезны? Чем поможете? Я не хочу читать про ваши ценности, написанные по шаблону из плохо переведенной американской книги. Я просто ищу перечень ваших продуктов с ценами.

Не позволяйте людям тратить ваше время на обсасывание оттенков смысла: это порочная практика, которая отнимает время жизни. Вы мусолите текст, который никому не нужен. Остановите это безумие. Это все не имеет отношения к читателю, его задачам и его реальности.

Если вы оказываетесь втянуты в такие обсуждения, мгновенно выходите из них. Говорите: "Вашу миссию мы напишем как угодно, но в конце текста. А задачу читателя мы решим в первом абзаце".

Я представляю реальность такой:

Люди прочитают тот текст, который пообещает им какую-то пользу.

Хороший текст — тот, который выполняет это обещание.

Если текст не обещает пользы, то не важно, насколько он грамотный.

Сформулируйте, зачем читатель к вам пришел.

Дайте это в самом простом и прямолинейном виде, без красот и кренделей.

Опробуем эти тезисы на примере.

Копирайтеру ставят задачу написать статью о новой линейке продуктов. Статья должна пойти в региональные деловые СМИ, если она заинтересует редакторов. В некоторых СМИ статья появится с пометкой "на правах рекламы".

Вот как задача звучит из уст руководителя: "Чтобы было премиально; покажи в тексте наш огромный опыт и высокое качество; текст должен быть стилистически безукоризненным и "вкусным". Компания занимается скобяными изделиями, а статья должна быть про гвозди.

Хорошо. Копирайтер расчехляет словарь синонимов и рождает текст. Он начинается так:

Гвозди, на которых держится мир!

По сути, что есть гвоздь? Такое простое и в то же время такое важное достижение человечества. Воспетый поэтами Серебряного века, этот предмет снова и снова вызывает у нас восхищение. Перефразируя классика, "дайте мне место, чтобы забить гвоздь, и я переверну весь мир". Недаром сегодня лишь немногие компании способны по-настоящему тщательно и вдумчиво подойти к производству гвоздя — и ООО "СпецМонтажСтройСервис", безусловно, является одним из тех...

Руководителю нравится такой текст, потому что здесь хвалят его компанию. Текст красив: в представлении руководителя именно такими должны быть тексты журналиста. Видно, что автор проделал большую работу, чтобы перебрать "тонны словесной руды". Глубокомысленные отсылки вызывают в его душе приятное роение. За такой текст руководителю не стыдно.

Он дает поручение разместить этот текст в региональной деловой прессе. Редакторы все как один направляют в коммерческий отдел: мол, просто так статью не возьмем, а за деньги с пометкой "Реклама" — сколько угодно. Компания платит за размещение рекламы. Статью печатают.

После публикации статья привлекает ноль новых клиентов, потому что ее никто не читает. Нет таких людей, которым сегодня необходимо прочитать о гвоздях. А те немногие, кто начал читать статью случайно, быстро устают от литературного пафоса и уходят заниматься своими делами. Это ведь большой труд — разобраться в кружевах слов и продраться сквозь литературный пафос статьи.

Руководитель здесь выступил в роли школьного учителя. Он не оценивал текст с точки зрения интереса для читателя: ему было важнее, чтобы текст соответствовал его представлениям о прекрасном. У него была вера, что если текст будет достаточно литературным, он каким-то волшебным образом создаст продажи. Его подвела вера в волшебство.

Можно ли было сделать эту статью интересной? Стоит попробовать. Вот лишь несколько идей, какие темы подошли бы для читателя делового журнала:

Великая китайская скоба. Как строительные компании обманывают заказчиков, закупая некачественный китайский крепеж.

"Мы хотели сэкономить 20%, а в итоге переплатили 200%" — владелец склада в Новоленинске о крепеже на стройке.

"Один российский гвоздь стоит десяти китайских". Почему Швейцария и Индия закупают гвозди в России.

Статьи с такими темами деловые издания оторвут с руками. Дальше мы будем структурировать статью не вокруг канонов журналистики, а вокруг выбранной темы.

Нельзя гарантировать, что теперь все ринутся за гвоздями. Это такой продукт, который нужен не каждый день. Вероятно, статья в деловой прессе — неподходящий контекст для стимулирования спроса. Но мы однозначно привлечем больше внимания.