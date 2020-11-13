Жизнь без сладкого и другие мифы о диабете

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день родился физиолог Фредерик Грант Бантинг, который в 1921 году совместно с коллегами открыл инсулин — гормон, регулирующий содержание глюкозы в крови. Инсулин помогает расщеплять углеводы и сахар, превращая их в энергию для организма.

За открытие инсулина Бантинг был отмечен Нобелевской премией. Год спустя ученый спас жизнь больному диабетом 14-летнему мальчику, сделав ему инъекцию препарата.

Что такое диабет?

Это нарушение обмена углеводов, которое характеризуется высоким содержанием сахара в крови. Различают две основные формы заболевания:

1-го типа — когда в организме не вырабатывается достаточно инсулина и пациенты вынуждены постоянно делать инъекции гормона;

2-го типа — когда инсулин вырабатывается в нормальных или даже повышенных количествах, однако организм не может эффективно его использовать, так как механизм взаимодействия с клетками нарушен; пациентам с диабетом 2-го типа прописывают диету и сахароснижающие препараты.

На сахарный диабет 2-го типа приходится до 90% случаев заболевания.

Сколько людей больны диабетом?

По данным Международной федерации диабета, в 2019 году количество больных диабетом в мире достигло 463 млн человек.

"В 2000-х в России было 2 млн пациентов, в 2020 году — 5 млн. За 20 лет количество больных сахарным диабетом выросло больше чем в два раза", — говорит директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Марина Шестакова.

Несмотря на то что сегодня сахарный диабет является одной из основных причин инвалидности и смертности наряду с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, вокруг него существует большое количество заблуждений. Зачастую люди недостаточно осведомлены о реальных причинах и последствиях заболевания. Мы постарались отделить мифы от фактов.