Utair отменил 30 рейсов Москва - Курган на ноябрь и декабрь

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair отменила 15 рейсов из Москвы в Курган и 15 в обратном направлении, все они должны были состояться до конца года. Об этом сообщили в четверг на официальном портале аэропорта Курган.

"Информируем вас об отмене следующих рейсов: ЮТ-265 - 12, 14, 17, 21, 24, 28 ноября 2020 года и 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19 декабря 2020 года, ЮТ-266 - 13, 15, 18, 22, 25, 29 ноября 2020 года и 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта ТАСС не уточнили причину такого решения авиаперевозчика. До отмены рейсы должны были быть ежедневными.

Согласно расписанию аэропорта, сейчас оттуда самолеты летают только до Москвы. Помимо Utair, с конца октября такие рейсы четыре раза в неделю делает авиакомпания "Победа". Ранее из Кургана также можно было долететь до Сургута и Ханты-Мансийска.

Аэропорт Курган - один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году. Осенью 2017 года был завершен первый этап реконструкции аэропорта, на него было затрачено порядка 2 млн рублей. Это единственный аэропорт региона.