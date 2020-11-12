В полпредстве СФО поручили наладить мониторинг за наличием лекарств в аптеках Хакасии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Систему мониторинга за наличием лекарств в аптеках необходимо наладить в Хакасии, где, по данным Роспотребнадзора, за месяц уровень заражения COVID-19 вырос в четыре раза. Об этом в четверг сообщила пресс-служба полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

В четверг в республику прибыл полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Он провел совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ранее в республику направили медиков из Москвы для помощи местным врачам. Минобороны, согласно решению президента РФ Владимира Путина, развернет мобильный госпиталь на 100 коек для борьбы с коронавирусом в республике.

"Для своевременного лекарственного обеспечения органам исполнительной власти поручено разработать и внедрить систему мониторинга наличия лекарственных препаратов в каждом аптечном учреждении, определить ответственных исполнителей в органах власти всех уровней и обеспечить межведомственное взаимодействие для принятия оперативных мер при выявлении рисков возникновения дефицита лекарственных препаратов", - говорится в сообщении. Полпред президента отметил, что "на текущий момент социальное напряжение в Хакасии с точки зрения оказания медицинской помощи очень высокое".

По мнению Меняйло, в регионе необходимо обеспечить выполнение ранее принятых санитарно-эпидемиологических норм. Также на совещании с участием полпреда были обсуждены вопросы о привлечении выпускников и студентов старших курсов медицинских вузов, увеличение коечного фонда, повышение эффективности работы лабораторий, проводящих тестирование на COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в регионе выявлено около 8,9 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 6 тысяч человек, умерли 84 пациента. На этой неделе в регионе были приняты дополнительные ограничительные меры. Так, школьники 5-11 классов, а также учащиеся колледжей и техникумов в Абакане, Саяногорске, Черногорске и Усть-Абакане переведены на дистанционное обучение, количество посетителей в кафе в крупных городах Хакасии ограничено в дневное время до 50% от возможного, а в учреждениях культуры - до 25%. Сохраняется самоизоляция для пожилых граждан, а сам режим ограничительных мер продлен до 10 января 2021 года.