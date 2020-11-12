Минкультуры предлагает особый статус для детских школ искусств

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ предлагает закрепить в законе об образовании за детскими школами искусств (ДШИ) особый статус, а также определить нормы о специфике образовательных программ, приеме и случаях отчисления учеников, учете результатов обучения при приеме в училища и вузы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства по итогам первого заседания Координационного совета руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусств.

"Мы считаем, что не только в приказе, но и в законе об образовании должен быть закреплен особый статус детской школы искусств как образовательной организации дополнительного образования для одаренных детей", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Соответствующий законопроект уже разработан, сообщили в ведомстве.

Тема ДШИ поднималась на прошедшем 27 октября заседании Совета по культуре при президенте РФ. Тогда пианистка Екатерина Мечетина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой исключить ДШИ из системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), по которой дети получают именной сертификат на дополнительное образование по конкретной стоимости. В систему включена уже большая часть регионов РФ, величина сертификата зависит от региона и вынуждает ДШИ создавать недорогие упрощенные учебные программы в ущерб качеству.

На встрече Координационного совета в четверг также обсудили участие творческих вузов в программе стратегического академического лидерства, привлечение студентов училищ и колледжей к участию в чемпионате "Ворлдскиллс Россия" по соответствующим компетенциям и оценку творческих испытаний в баллах при поступлении в колледжи и училища культуры и искусств. "К сожалению, в приказе Минпросвещения об утверждении порядка приема в училища эта норма пока не нашла свое отражение. Предложения о внесении изменений в приказ мы повторно направили", - сказала Любимова.

"Сохранение уникальной системы художественного образования - это абсолютный приоритет для нас", - подчеркнула министр.

Новые научные разработки

Кроме того, в ведомстве сообщили о проекте постановления, которое разрешит научным организациям Минкультуры не направлять в Российскую академию наук (РАН) на согласование темы научных исследований. "Это связано с тем, что в большей части все исследования наших институтов носят очень важный, но прикладной характер, - пояснила министр. - Предварительно вопрос согласован с РАН".

По словам Любимовой, это даст Минкультуры возможность финансировать "самый широкий пул научных разработок и исследований, так ожидаемых профессиональным сообществом". В качестве примера она привела издание академического полного собрания сочинений композитора Модеста Мусоргского, разработанного Институтом искусствознания и презентованного недавно в Большом театре.