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Пандемия COVID-19

Врачи выявили коронавирус у выздоровевшего более месяца назад жителя Ростовской области

По словам главного санитарного врача региона, проводимые ПЦР-методом тесты подтверждали, что пациент продолжал оставаться носителем инфекции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Житель Ростовской области, перенесший коронавирус, на протяжении 39 дней после клинического выздоровления продолжал оставаться носителем инфекции, что подтверждали исследования ПЦР-методом. Об этом в четверг в ходе брифинга рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"У нас был случай, это было еще летом, когда у человека отрицательный первый тест был сдан на 39-й день после клинического выздоровления", - сказал главный санитарный врач области.

По словам Ковалева, в настоящее время исследования ПЦР-методом на наличие коронавируса в Ростовской области осуществляют 19 лабораторий. Ежедневно в регионе делают до 10 тыс. исследований.

В среду на заседании регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что высокая динамика смертности от коронавируса в регионе свидетельствует об ошибках в организации оказания медицинской помощи пациентам. В частности, губернатор указал исполняющему обязанности министра здравоохранения области Александру Крату на факты поздней госпитализации пациентов.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом увеличилось до 34 347, число выздоровевших пациентов в регионе выросло до 27 440 человек, умерли 1 013 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 20 госпиталях, в которых развернуто 3 265 коек. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.

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Голубев, Василий ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19
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