Оренбургские школьники вернутся к очному обучению 23 ноября

ОРЕНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Очное обучение в школах Оренбургской области возобновится для учеников младших классов 23 ноября. При этом часть школ откроются для очного обучения уже на следующей неделе, сообщил в четверг губернатор Денис Паслер в своем Instagram-аккаунте.

"Уже 23 ноября ученики начальных классов выходят в школы. По 5-10 классам решение примем на штабе на следующей неделе. Зависеть оно будет от динамики распространения вируса", - отметил глава региона.

Как ранее сообщал ТАСС, учащиеся 11-х классов все это время обучаются в очном режиме в связи с подготовкой ЕГЭ. Также малокомплектные будут открывать со следующей недели школы из-за отсутствия технической возможности для дистанционного обучения. "Муниципалитеты сами должны определить, насколько готова школа, насколько высока заболеваемость в территории. Региональный штаб будет принимать решения по допуску школ ежедневно", - уточнил губернатор.

С начала пандемии в Оренбургской области выявлено 19 808 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 8,9% - у детей до 18 лет. 17 309 человек выздоровело, зафиксировано 149 летальных случаев.