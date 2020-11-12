Глава Севастополя считает, что губернаторы должны лично испытать условия лечения

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Губернаторы должны лечиться в тех условиях, которые сами создали в медицинских учреждениях своих регионов, уверен губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он также заявил, что если заразится новой коронавирусной инфекцией, то будет проходить лечение в севастопольской инфекционной больнице.

В четверг на форуме "Сильные идеи для нового времени" модератор сессии, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер рассказала, что Развожаев, когда занимал должность руководителя исполкома ОНФ, стоял у истоков проекта "Регион заботы". Этот проект призван сделать паллиативные службы в регионах РФ более ориентированными на человеческие потребности подопечных. Сейчас проект реализуется в том числе в Севастополе, и Федермессер спросила у губернатора, какую часть социальной системы он бы хотел испытать на себе, пройдя весь путь в роли кого-то из нуждающихся в помощи.

"Если ты говоришь, в какой бы роли я хотел побыть... Нет возможности прожить какую-то роль полноценно, но если бы была, то <...> больной ковидом в региональной инфекционной больнице - это роль, которая может случиться. Губернатор должен лечиться у себя, в тех условиях, какие создал", - сказал Развожаев.

Он отметил, что "каждую задачу надо проживать", чтобы понять, какой именно результат будет получен, и насколько это действительно поможет людям решить свои проблемы.

"Если ты ставишь скамейку, нужно понять, будет ли удобная. Если покупаешь подарки для детей - посмотри, что внутри, чтобы не получилось, что там 15 карамелек. Подарок новорожденному - лучше спросить у мам, что им нужно в первые дни, когда выписались из роддома. Не все получается, но главное - вовремя включиться и исправить ошибку", - добавил губернатор Севастополя.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.