СМИ: помощник Трампа по судебным разбирательствам относительно выборов заразился COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Американский политический консультант Кори Левандовски, который участвует в начатых президентом США Дональдом Трампом судебных разбирательствах, касающихся исхода выборов, заразился новым коронавирусом. Об этом сообщили в четверг газета The New York Times , телеканалы NBC и CNN .

Левандовски с января 2015 года по июнь 2016 года был менеджером предвыборной кампании Трампа перед прошлыми президентскими выборами. В настоящее время он является советником избирательного штаба республиканца и участвует в работе по подаче исков в ряде штатов с целью оспорить итоги голосования на президентских выборах.

Левандовски сейчас на карантине у себя дома. Он заявил журналистам, что чувствует себя хорошо. На прошлой неделе он был на праздничном вечере по случаю всеобщих выборов в США, который состоялся в Белом доме.

Телеканал NBC сообщил в четверг, что новым коронавирусом заразился также глава аппарата сотрудников Национального комитета Республиканской партии Ричард Уолтерс. Ранее коронавирусом заразились еще несколько человек, которые посещали указанное мероприятия в Белом доме. В их числе советник Трампа по политическим вопросам Брайан Джек, глава Министерства жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.