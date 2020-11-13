Документы об освобождении Киева от фашистов впервые опубликуют на портале История.РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Документы об освобождении Киева советскими солдатами от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году будут впервые опубликованы в пятницу на портале История.РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Российское военно-историческое общество совместно с Центральным архивом Министерства обороны РФ и Архивной службой Министерства обороны РФ впервые публикует коллекцию документов, посвященных Киевской наступательной операции Красной Армии, которая была проведена с 3 по 13 ноября 1943 года", - сказали в пресс-службе.

Помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский обратил внимание на то, что документы развенчивают один из популярных мифов о том, что верховный главнокомандующий Иосиф Сталин распорядился "взять Киев к празднику". "Город был освобожден 6 ноября, а 7 ноября советский народ на фронте и в тылу праздновал годовщину Октябрьской революции. Как тут немного не додумать? Вот ведь какой подарок к празднику - сам Киев! К тому же в фильме "Освобождение" Сталин прямо дает такое указание. То, что художественный фильм по определению - художественное произведение, как правило, забывается", - передают его слова в пресс-службе.

Как отметил помощник президента, документы свидетельствуют, что руководившие операцией Георгий Жуков, Николай Ватутин и Никита Хрущев прямо указывали - "сроки будут зависеть от обстановки". "А взяв Киев, эти же трое в телеграмме Сталину ничего не говорили про 7 ноября: "Задача, поставленная вами по овладению нашим прекрасным городом Киевом - столицей Украины войсками 1-го Украинского фронта, выполнена. Город Киев полностью очищен от немецких оккупантов", - констатировал Мединский.

Он добавил, что под мифом о взятии Киева к празднику обычно подразумевается, "что людей в Красной Армии, якобы, не жалели, гнали политруки и заградотряды солдат на немецкие пулеметы". "На самом же деле наши безвозвратные потери в Киевской операции - 1%. Это самый низкий процент потерь среди всех стратегических операций 1943 года. Но в целом освобождение Украины от фашистов досталось дорогой ценой", - подчеркнул он.

Тяжелые потери

Научный директор РВИО Михаил Мягков отметил, что потери в боях за Украину превысили 3,5 млн человек. "Наши войска действовали исходя из боевой обстановки и готовности к наступлению. Применяли маневры, дезинформацию противника, неожиданные удары. Они на деле показали, что они имеют боевое и моральное превосходство над немцами", - цитируют его слова в пресс-службе.

В РВИО подчеркнули, что широкая общественность впервые сможет ознакомиться с комплексной подборкой документов и материалов, отражающих решения верховного главнокомандования Рабоче-крестьянской Красной армии. В их числе будут фронтовые сводки, карты, схемы отчеты о боевых действиях.

"В документах содержатся свидетельства подвига наших воинов. Показаны все трудности форсирования Днепра Красной армией, когда фашисты не оставили на восточном берегу Днепра буквально ни одной лодки. Преодоление вражеских минных полей. Прикрытие советскими военными летчиками переправы через Днепр. Подвиг местного населения, которое помогало бойцам возводить мосты через Днепр", - отметил Мягков.