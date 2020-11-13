В Краснодаре разработали электронную систему предоставления туруслуг

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Кубанская группа компаний "Информ-Системы", ставшая известной после разработки криптозащищенной операционной системы для Tesla, создала электронную систему представления туристических услуг, которая минимизирует контакты между людьми и будет способствовать сдерживанию распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров группы Алексей Игнатьев.

Краснодарский край является основным туристическим регионом РФ, в условиях пандемии в этом году прошла часть курортного сезона, вспышек распространения корронавирсной инфекции зафиксировано не было. В ближайшее время стартует горнолыжный сезон, доля бронирования на новогодние праздники на большей части курортов достигает 100%.

"В условиях пандемии коронавируса группа компаний "Информ-Системы" сконцентрировалась на расширении возможностей универсального ПО ALLVEND для систем самообслуживания с целью оказания помощи организациям в снижении рисков заражения коронавирусом контактным путем. Компания способна помочь развитию туристического бизнеса в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, так как программное обеспечение позволяет быстро внедрять киоски самообслуживания на горнолыжных курортах для продажи скипасов, аренды горнолыжного снаряжения, оплаты услуг инструкторов, продажи билетов на экскурсии, автоматизации заказа и оплаты других туристических услуг, а также консультирования туристов и размещению навигационных карт", - сказал Игнатьев.

Он пояснил, что киоски самообслуживания в условиях пандемии минимизируют личные контакты людей при оказании туристических услуг, что будет способствовать сдерживанию темпов распространения коронавируса. Кроме того, он добавил, что программное обеспечение оснащено модулями работы инфракрасных камер для автоматического определения температуры тела человека, это позволит клиентам своевременно определять первые симптомы заболевания. Информация о фактах выявления симптомов будет передаваться на устройства управления пропускной системой курорта с целью дальнейшего ограничения контактов с людьми, у которых выявлены симптомы.

По его словам, разработанная технология соответствуют государственным стандартам безопасности и уже внесена в единый реестр российского программного обеспечения. Ранее группа компаний "Информ-Системы" предложила основателю компании SpaceX, генеральному директору компании Tesla Илону Маску во время прямого телемоста, который проходил в 2019 году в Краснодаре на площадке бизнес-форума "Дело за малым", рассмотреть возможность внедрения в электромобили разработанной ей криптозащищенной операционной системы. Позже проект направили на рассмотрение Маску.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 года Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.