Песков: российская медицина оказалась лучше приспособлена к эпидемии, чем американская

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Система здравоохранения России оказалась более эффективной в условиях массового заражения граждан, чем американская. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT .

Отвечая на вопрос о том, почему уровень смертности от коронавируса в России ниже, чем в США, представитель Кремля отметил, что дело, в частности, в системе здравоохранения.

"Она совсем другая, она коренным образом отличается от американской системы здравоохранения, и, видите, получилось, что при массовом инфицировании населения наша система здравоохранения лучшим образом может обеспечивать людей защитой", - сказал Песков. Вопрос о том, за счет чего именно это достигается, пресс-секретарь президента порекомендовал адресовать главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Также Песков упомянул о принятых в России превентивных мерах, которые способствуют снижению темпов распространения инфекции - масочном режиме, различных ограничениях и так далее. "У них там в Америке демонстрации, разные акции и так далее, никто ничего не соблюдает. У нас все-таки более дисциплинированно в этом плане", - заметил пресс-секретарь главы государства.