Почти 300 росгвардейцев ежедневно дезинфицировали общественные места с начала пандемии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Около 300 специалистов химической и биологической защиты Росгвардии ежедневно принимали участие в дезинфекции общественных мест с начала пандемии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Ежедневно для дезинфекции детских площадок, автобусных остановок, больниц и школ привлекалось до 300 специалистов и до 65 единиц специальной техники. Всего с начала пандемии ими обработано более 1 млн единиц техники, 780 единиц воздушных судов, 2 000 зданий и сооружений общей площадью более 100 млн кв. метров.

"Сегодня специалисты РХБ (радиационной, химической, биологической) защиты войск национальной гвардии РФ продолжают успешно решать возложенные на них служебно-боевые задачи", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что 13 ноября исполнилось 102 года со дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты. В войсках правопорядка первые подразделения химической защиты были созданы во второй половине 1930-х годов на базе дивизии имени Ф. Э. Дзержинского.