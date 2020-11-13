Кузнецова предложила властям Сирии создать комиссию по правам детей, находящихся в лагерях

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Сирии доктором Фейсалом Микдадом в Дамаске предложила создать межгосударственную комиссию для мониторинга соблюдения прав детей в лагерях на территории Сирии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба детского омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка предложила создать комиссию из представителей различных государств для мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних, находящихся в лагерях на территории Сирии, и устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече стороны обсудили проблемы, связанные с вывозом детей из Сирии, из других государств, а также вопросы образования, воспитания и социализации беженцев.

"Участники встречи выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в целях выявления и возвращения на родину российских детей, находящихся на территории Сирии", - сообщает пресс-служба.

Реабилитация детей

Кузнецова в ходе визита в Сирию договорилась с супругой президента Сирийской Арабской Республики Асмой аль-Асад об усилении взаимодействия по обмену опытом реабилитации детей, вывезенных из зон вооруженных конфликтов.

В ходе встречи Кузнецова и Асма аль-Асад обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере защиты прав детей и деле репатриации несовершеннолетних граждан. Супруга президента отметила активную работу по вывозу российских детей из Сирии и лагерей, расположенных на территории, временно не подконтрольной официальным властям республики. Она также подчеркнула, что "ряд государств стали реализовывать подобный порядок репатриации несовершеннолетних граждан", рассказали в пресс-службе.

"Участники встречи обсудили вопросы социализации детей после их возвращения из зон вооруженных конфликтов. Супруга президента предложила усилить взаимодействие по обмену опытом реабилитации детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка поддержала инициативу и предложила продумать форматы взаимодействия по этому вопросу с привлечением международных организаций и государств, которые занимаются возвращением несовершеннолетних граждан на родину", - говорится в сообщении.

Также в ходе встречи был поднят вопрос сотрудничества в сфере здравоохранения. "При участии заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая была достигнута договоренность о проведении сеанса телемедицины с целью консультации по лечению сирийских детей, имеющих тяжелые генетические заболевания", - добавили в пресс-службе.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента РФ. При детском омбудсмене создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. С декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Российскую Федерацию возвращены 224 ребенка: 122 - из Ирака и 102 - из Сирии.