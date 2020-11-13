Стихийный мемориал погибшим в пандемию медикам Петербурга перенесли в музей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Стихийный уличный мемориал в центре Санкт-Петербурга, посвященный умершим во время пандемии медицинским работникам демонтировали и передали в Государственный Музей политической истории России, фотографии медиков с мемориала будут храниться в фондах музея.

В апреле в центре Петербурга, напротив здания городского комитета по здравоохранению, появился стихийный мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медработникам. На строительном заборе размещены фотографии умерших медиков, под портретами - букеты цветов. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что взамен в городе должен появиться постоянный памятник, и пообещал найти для него место и средства.

"На мой взгляд, сейчас пришло время подумать о судьбе дальнейшей этой стены и все-таки перенести эти фотографии в музей, где этот мемориал обретет достойное место. Но память наша об умерших, погибших медицинских работниках все равно останется с нами", - сказал журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что "Стена памяти" является, "пожалуй, самым заметным памятником пандемии, который существует в нашем городе". "Для руководства комитета по здравоохранению, для сотрудников это был, наверное, самый значимый стимул для постоянной работы, для того, чтобы не сомневаться, что нет никаких ограничений по времени, по выходным, и что надо делать свое дело для того, чтобы эта стена не увеличивалась. Но, к сожалению, даже оснастив сейчас медицинские организации средствами защиты, мы видим, что все равно стена увеличивается. Помним о всех тех, чьи фотографии присутствуют на этой стене, помнят медицинские организации", - сказал он.

Как рассказал журналистам научный сотрудник Музея политической истории России Александр Гребенкин, с коллективом музея связались волонтеры и предложили передать мемориал на постоянное хранение. "Мы приняли решение изучить все материалы, все биографии", - отметил он.

Память об умерших медиках

Лисовец также отметил, что в более чем двух десятках городских и федеральных медицинских учреждениях Санкт-Петербурга установили памятные доски в честь медицинских работников, которые умерли в период пандемии. "На них увековечены имена 50 медицинских работников. Но, как вы понимаете, эта работа, к сожалению, далеко не закончена", - сказал он. Ранее в комитете поясняли, что на досках увековечены имена медицинских работников, умерших во время пандемии, в том числе от коронавируса.

Ранее в Калининском районе города заложили аллею в память о медицинских работниках, погибших при исполнении служебного долга в период пандемии.

В конце октября вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщал, что за время пандемии число медиков, заразившихся коронавирусом в Петербурге, достигло 10 тыс. По словам Лисовца, официально признаны умершими от коронавируса 38 медицинских работников, их семьи получили соответствующие выплаты. Работа комиссий продолжается, реальное число умерших от коронавируса медиков, как отметил глава комитета, больше.

В городе принято постановление, о единовременной выплате медработникам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи пациентам. Эта сумма составляет 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.