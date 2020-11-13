В Сеуле прошло шоу с одновременным полетом сотен беспилотников

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Шоу с одновременным полетом сотен дронов прошло в пятницу вечером в Олимпийском парке на юго-востоке столицы Республики Корея.

Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия в министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, "акция посвящена всем гражданам Республики Корея, которые стойко переносят лишения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, и дарит зрителям надежду на скорое возрождение экономики и возвращение к нормальной жизни".

В ведомстве отметили, что Олимпийский парк выбран в качестве места проведения мероприятия, чтобы напомнить гражданам о достижениях прошлого, которыми гордятся все корейцы. В 1998 году здесь прошла часть мероприятий сеульской Олимпиады, а в 2002 - чемпионат мира по футболу.

Участвующие в шоу 315 беспилотников, как подчеркнули в министерстве, снабжены отечественным программным обеспечением, позволяющим одновременно управлять целым "роем" летательных аппаратов. Кроме того, они все сделаны в Южной Корее по собственным технологиям. Каждый дрон оснащен набором светодиодных фонарей, что позволяет буквально рисовать в воздухе трехмерные световые картины.

Не просто шоу

Первым над парком возникло изображение пяти олимпийских колец и цифры 1988 - дань сеульским Играм. Затем кольца трансформировались в футбольный мяч - дань ЧМ-2002. Мяч сменился изображением планеты Земля, что, по замыслу организаторов, символизирует мир во всем мире. Затем дроны изобразили контур коронавируса, за которым последовала картина с мужчиной и женщиной в медицинских масках.

"Нынешнее шоу дронов - не просто развлечение. Это демонстрация ключевых технологий для беспилотного транспорта: массового и автоматического полета, которыми располагает Республика Корея. Они могут применяться в различных сферах, связанных с беспилотными полетами, и мы продолжим их совершенствовать и развивать", - заявил журналистами заместитель министра транспорта Ким Сан До.

"Надеюсь, что нынешнее шоу позволит гражданам отвлечься от проблем, развеять усталость, вызванную пандемией, и доставит им эстетическое наслаждение", - добавил он.