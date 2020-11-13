В школе искусств Благовещенска реализуют программу поддержки одаренных детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноября. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Власти Амурской области осенью впервые приступили к реализации программы по выявлению и дополнительному развитию одаренных детей на базе центральной детской школы искусств (ЦДШИ) им. Кнауф-Каминской в Благовещенске. Об этом в пятницу, в день столетия учреждения, ТАСС сообщила его директор Татьяна Бедерина.

"Совместно с Министерством образования и науки Амурской области и центром "Вега" мы реализуем проект, задача которого - выявить и поддержать талант у юных амурчан. Благодаря современному образовательному пространству нашей школы и высокому профессиональному педагогическому потенциалу, учреждение стало площадкой для воплощения проекта", - рассказала Бедерина.

Участники программы - более 30 учеников профильных учреждений региона. Их отбирали до сентября с помощью муниципальных олимпиад, центров "Точка роста", IT-куб и "Кванториум". Очные занятия с воспитанниками самой школы искусств начались в октябре, а интенсивные курсы для иногородних учащихся организуют в феврале следующего года. Занятия для участников программы проводят бесплатно.

Большее количество учебных часов, как считают в школе, пойдет на пользу при подготовке к конкурсам и фестивалям. Молодые музыканты также могут участвовать в мастер-классах всероссийского уровня и смене образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"В образовательном центре "Сириус" ребятам, в том числе живущим в районах Амурской области, будет представлена возможность позаниматься с преподавателями из консерваторий и ведущих профильных учреждений страны", - добавила собеседница агентства.

Одна из лучших в стране

За столетнюю работу педагоги центральной детской школы искусств в Благовещенске раскрыли десятки талантливых музыкантов. Выпускники школы смогли поступить в престижные учебные заведения России, а после их окончания работают за рубежом - в Италии, Германии, США.

"Приоритетное направление нашей школы, в которой учатся свыше 800 ребят, является предпрофессиональная программа. Ежегодный выпуск 70-80 человек", - уточнила Бедерина.

Имена учеников, как и название самой школы, есть в списках победителей престижных конкурсов. Только в 2020 году более 250 юных музыкантов и их наставников отметили за успехи во всероссийских и международных конкурсах.

В 2020 году в преддверии столетнего юбилея учреждению присвоили имя Марии Кнауф-Каминской, которая в 1905 году переехала из Санкт-Петербурга в Благовещенск и открыла здесь частные музыкальные классы фортепианной игры и пения. В 1920 году ее начинание перешло в ведение управления образования города. Уже тогда получить образование в этой школе было престижно.

В современной истории ЦДШИ дважды подтверждала статус одной из лучших детских школы искусств в России: в 2016 и 2018 годах по итогам общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств России", учрежденного и проводимого Министерством культуры РФ, а также на других конкурсах международного и всероссийского уровней.

За большую работу по сохранению и развитию художественного образования, выявлению молодых талантов школа включена в национальный реестр "Ведущие учреждения культуры России".

Спела президенту

В числе воспитанников, которыми гордится благовещенская школа - 15-летняя Лиза Долженкова. В ноябре она спела на встрече президента РФ Владимира Путина с победителями всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". По просьбе главы государства 15-летняя девушка исполнила отрывок народной песни.

То, что учащаяся хорового отделения школы не растерялась, а чисто исполнила а капелла песню из репертуара Людмилы Зыкиной "Красно солнышко", Бедерина считает заслугой упорных занятий девочки. "Лиза в нашу школу пришла ребенком, с восьми лет занимается в академическом хоре "Детство". Она трудолюбива и понимает, что делает, а еще она умеет не растрачивать себя", - считает ее наставница.

Сама Лиза признается, что с волнением вспоминает о встрече с президентом. "Перед открытием смены меня предупредили, что нужно будет рассказать о себе, о том, что для меня значит конкурс "Большая перемена", но о том, что я смогу исполнить любимую песню, кажется, никто не знал. Именно с этой песни, можно сказать, началась моя сольная карьера - я впервые о ней узнала в 2017 году во время участия в благотворительном фестивале "Белый пароход", - сказала Долженкова.

За восемь лет обучения в школе искусств, музыка и пение стали для девушки образом жизни. Если Лиза не сидит за школьной партой, значит, она - за фортепиано. Если не читает "домашку" по литературе, значит, изучает сольфеджио или разучивает новые песни.

В мае 2021 года для девочки прозвенят сразу два последних звонка - в гимназии и в школе искусств. И Лиза надеется, что еще один звонок услышит в сентябре будущего года уже в стенах музыкального училища имени Гнесиных в Москве, куда планирует поступить. "Хочу поступить на отделение народного вокала. Это моя мечта", - сказала она.