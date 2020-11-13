Акция протеста у Федерации футбола Грузии переросла в драку

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Митинг у здания Федерации футбола Грузии (ФФГ) перерос в драку между участниками акции протеста и сотрудниками ФФГ. Об этом в пятницу сообщил грузинский телеканал Rustavi2.

В четверг сборная Грузии по футбола уступила команде Северной Македонии в финальном матче плей-офф Лиги Наций в дивизионе D, упустив, таким образом, возможность впервые в своей истории получить путевку на чемпионат Европы. Матч прошел в Тбилиси при пустых трибунах из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. При этом в VIP-ложе стадиона "Динамо" находились высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Тбилиси Каха Каладзе и исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Это вызвало гнев болельщиков. Также недовольство любителей футбола связано с неудачей в решающем матче, что, по их мнению, стало следствием неудовлетворительной работы федерации.

По данным телеканала, драка началась после того, как несколько человек попытались войти в здание Федерации футбола, чтобы написать жалобу, а также оставить книгу писателя Джорджа Оруэлла "Скотный двор", в которой на примере животных описывается стремление к диктатуре. Это не понравилось работникам ФФГ, которые вступили в словесную перепалку, переросшую в физическое противостояние. В ходе драки пострадал один человек. Полиции удалось разнять стороны. Задержанных нет.

Произошедшее прокомментировал исполнительный секретарь Федерации футбола Грузии, бывший игрок сборной Давид Муджири."Я не считаю ни одного из тех, кто сегодня был на акции, болельщиками грузинского футбола. Это была группа провокаторов, которые действовали не в интересах государства, не патриотично, не по-человечески. Эти провокации полностью неприемлемы", - сказал Муджири журналистам.