На Камчатке создадут систему экологического мониторинга в 2021 году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Систему экологического мониторинга на Камчатке создадут в следующем году, паспорт проекта будет представлен к концу ноября, сообщила в пятницу пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Как сообщила вице-премьер, Камчатский край станет пилотным регионом, который внедрит экологический мониторинг в рамках создания единой системы на территории всей страны. Пилотный проект будет реализован в 2021 году Росгидрометом совместно с правительством Камчатского края. Паспорт проекта должен быть представлен в правительство уже 30 ноября", - говорится в сообщении.

Бывший глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин ранее объявил о начале масштабного научного проекта по изучению акватории Камчатки, в рамках которого также состоится экспедиция. Участие в проекте может принять и команда ученого, журналиста, внука знаменитого французского исследователя и режиссера Жак-Ива Кусто Филиппа Кусто-младшего.

О происшествии

О массовой гибели морских животных у берегов Камчатки стало известно в конце сентября, тогда же 16 человек, которые занимались дайвингом, обратились за помощью к медикам. Исследования проб не выявили критического превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, которое могло бы стать причиной произошедшего. Минприроды и научное сообщество сообщили, что произошедшее стало следствием естественных процессов в океане.