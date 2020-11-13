Карантин без локдауна. Как регионы России пытаются остановить эпидемию

ТАСС, 13 ноября. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной - максимумы по числу заразившихся обновляются почти каждый день. Это вынуждает власти вводить новые ограничения, пытаясь при этом избежать тяжелых последствий для экономики - найти баланс им поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти страны на разных уровнях неоднократно подчеркивали - обязательной самоизоляции и нерабочих дней, как весной, больше не будет. Право принимать решения по ограничительным мерам отдано главам регионов, и те должны действовать "очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий", "обеспечивая безопасность людей", но в то же время "минимизируя негативные последствия пандемии для экономики", говорил в конце октября президент Владимир Путин.

Из ограничений на федеральном уровне рекомендованы только так называемый всеобщий масочный режим и ограничение времени работы кафе и развлекательных заведений - они прописаны в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Но как конкретно их реализовать, также решают губернаторы.

ТАСС проанализировал, чем осенний сценарий борьбы с пандемией отличается от весеннего.

Самоизоляция не для всех

В большинстве регионов действует режим самоизоляции для людей из групп риска - тех, кто старше 65 лет, или имеет некоторые хронические заболевания. Где-то, как в Московской или Тюменской областях, он является обязательным, где-то - например в Москве, "домашний режим" остается рекомендацией - власти обещали не штрафовать пенсионеров за выход на улицу.

Но вот ряд регионов пошел дальше и к группе риска добавил беременных, например в Калининграде работодателей обязали их перевести на удаленный режим работы, а в Смоленской области рекомендовали лишний раз не покидать дом и выходить только в случае острой необходимости, в ХМАО же обязали строго соблюдать режим.

Есть и регионы, которые вообще отказались от этой меры. Глава Крыма Сергей Аксенов, объясняя решение не вводить самоизоляцию для групп риска, сказал, что "люди сами должны думать".

Удаленная работа

Еще один компромисс, призванный замедлить распространение коронавируса, не причиняя слишком большой ущерб экономике, - перевод части сотрудников на удаленку.

В Москве работодатели обязаны отправить работать из дома как минимум 30% штата, во многих других частях страны, например Санкт-Петербурге и Свердловской области, это остается рекомендацией. Варьируется и доля сотрудников, которых компании и организации должны переводить на удаленку: от 60% в Забайкальском крае до 5% в Новгородской области.

Дистанционная учеба

В регионах также делают акцент на ограничении контактов среди школьников и студентов. Один из основных инструментов - продление осенних каникул, им воспользовались в Кемеровской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Бурятии и нескольких других субъектов федерации.

Однако такое решение возможно только на сравнительно короткое время, поэтому школы, колледжи и вузы постепенно возвращаются к дистанционной учебе. В Москве на нее переведены все школьники старше пятого класса и учащиеся городских образовательных учреждений, постепенно на этот формат переходят и федеральные университеты. Государственным вузам Санкт-Петербурга предписано последовать их примеру, а вот дистанционное обучение школьников власти пока только обсуждают.

В части регионов пока не решаются отправить по домам большую часть учеников. Так, в Ивановской области удаленно учатся только 9-11 классы, в Калининградской - с 8 по 10 класс. В Крыму власти не собираются отказываться от очного обучения.

Ограничение работы кафе и ночных клубов

В большинстве российских регионов ради борьбы с пандемией ограничили время работы кафе и ночных клубов. В Петербурге, где заболеваемость сейчас растет быстрее всего, рестораны по ночам не работают с 26 октября, а вот власти Москвы этой мере долго сопротивлялись и ввели ее только с 13 ноября, зато сразу на два месяца.

Жесткость мер также варьируется от региона к региону - так, в торговых центрах Петербурга закрылись фудкорты, а в Калининграде заведения закрываются не в 23:00, как в остальной стране, а в 21:00. В других частях России власти пытаются снизить издержки для и без того пострадавшего от пандемии ресторанного бизнеса - например, в Самарской области кафе и бары по ночам могут работать, но в них может быть занята только половина посадочных мест.

При этом практически во всех регионах заведения по-прежнему могут работать навынос или на доставку.

Ограничения работы театров и концертных залов

Из-за роста заболеваемости в России вынуждены вновь ограничивать работу театров, кинотеатров и концертных залов, которые в большинстве регионов смогли открыться летом или в начале осени.

Одни из самых жестких ограничений - в Москве, где число зрителей ограничено 25% вместимости залов. Для сравнения в Петербурге лимит составляет 50%. Правда, уже купленные билеты, как разъясняют власти, сдавать не придется.

В некоторых частях страны жесткого лимита нет - так, в Республике Коми учреждениям достаточно обеспечивать соблюдение социальной дистанции.

Потери бюджетов

Главная причина, по которой российские регионы не торопятся ужесточать ограничительные меры, - их стоимость. Например, в Коми, которую Попова критиковала за недостаточность ограничений, власти заявили, что им важно сохранить экономику: к концу года, по прогнозам, республиканский бюджет и так потеряет почти 20 млрд рублей - четверть доходов.

Мэр Москвы Сергей Собянин еще до последнего на данный момент ряда ужесточений оценивал потери столичного бюджета в 500-600 млрд рублей, притом что только прямые расходы на борьбу с эпидемией в городе приблизятся к 300 млрд. Из-за этого Москва впервые более чем за десять лет выйдет на рынок заимствований. В Подмосковье траты и потери скромнее - по оценке губернатора Андрея Воробьева, на противодействие коронавирусу область потратит 60 млрд рублей, но это 10% регионального бюджета.

При этом ситуация не является критической - первый замминистра финансов России Леонид Горнин в середине октября отмечал, что доходы региональных бюджетов в среднем снизились только на 7% и "не падают дальше", хотя на выход в ноль к концу года надежд нет. Однако как повлияют на регионы новые ограничения и осенний подъем заболеваемости, пока неясно.