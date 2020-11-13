Путин согласился с идеей запустить в России проект по обучению 10 млн самозанятых

НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею запустить в России проект, который позволит организовать программы практической подготовки для граждан всех возрастов, и до 2030 года обучить 10 млн самозанятых востребованным профессиям. Такую позицию он обозначил в пятницу на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Один из участников мероприятия отметил, что в России сейчас только порядка 1 млн самозанятых, причем есть дефицит профессионалов в сферах IT, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), строительства. Он также предложил запустить проект, который позволит обучать таких специалистов и до 2030 года увеличить число самозанятых профессионалов на 10 млн человек. По его словам, проект можно было бы развернуть на уже существующей инфраструктуре WorldSkills. Сейчас подобные программы практической подготовки существуют для граждан предпенсионного возраста, однако важно распространить их и на другие возрастные категории, уверен участник форума.

"Хорошо, договорились, я так и сделаю, я согласен с вами, - ответил президент на просьбу поручить кабмину и Агентству стратегических инициатив (АСИ) разработать механизмы реализации проекта и определить источники финансирования. - И правительству сформулирую соответствующее поручение, и попрошу АСИ тоже этим заняться".

По мнению Путина, это, "безусловно, очень важное направление". Он отметил, что во многих странах компании уже не нанимают работников, а "просто обращаются к рынку за определенными услугами и получают необходимый результат для себя". "Это дает возможность людям себя реализовывать", - считает российский лидер.

Президент указал на то, что это "универсальный способ вскрыть возможности целой страны и целого народа", а также "раскрыть талант каждого". Для России такое направление интересно и перспективно с учетом ее "огромной территории" и "непростых коммуникаций", заметил он.

"Сейчас для самозанятых открываются новые направления. Я с вами полностью согласен, - добавил Путин. - И, действительно, можно без всяких сомнений использовать ту сеть, которая была создана за последние годы в рамках движения WorldSkills".

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, открылся в среду, а в пятницу завершает работу. За время подготовки к нему было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. На форуме авторы 100 идей рассказали о них представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.