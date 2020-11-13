Путин считает главным обеспечить безопасность школьников в поисковых отрядах

НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Государство может поддержать активное вовлечение школьников в работу поисковых отрядов, но при условии обеспечения безопасности детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Один из участников форума попросил главу государства поддержать создание всероссийского движения поисковиков-школьников и сделать Новгородскую область пилотным регионом в этой сфере.

"Конечно, нужно вовлекать молодых людей, школьников в ту работу, которой вы занимаетесь. И я, разумеется, всячески буду это поддерживать", - сказал Путин. Он добавил, что попросит Агентство стратегических инициатив (АСИ) представить конкретные предложения о том, что для этого нужно сделать, какие административные барьеры убрать, какую поддержку оказать, в том числе финансовую и так далее.

"Единственный вопрос здесь, это очень важно - безопасность", - продолжил Путин. По его словам, работа в поле, на местах бывших боевых действий, "особенно, если в ней принимают участие школьники, должна быть абсолютно подготовлена с точки зрения обеспечения безопасности". Как отметил президент, среди находок бывают мины и снаряды, другие взрывчатые вещества, поэтому "те взрослые, которые привлекают или будут привлекать школьников к этой работе, должны заранее вместе с компетентными органами проработать вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, открылся в среду, а в пятницу завершает работу. За время подготовки к нему было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. На форуме авторы 100 идей рассказали о них представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.