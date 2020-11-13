В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса выявила последствия недофинансирования медицины

"Пандемия COVID-19 продемонстрировала последствия хронического недофинансирования общественного здравоохранения", - сказал он, выступая на церемонии закрытия 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (9-13 ноября). Кризис, связанный с коронавирусом, повлиял на жизнь миллиардов людей, подорвав глобальную стабильность и солидарность, напомнил гендиректор и подчеркнул, что в сложившейся ситуации "возвращение к статус-кво - это не вариант". "Нам не просто нужны дополнительные инвестиции в здравоохранение. Мы должны переосмыслить наше отношение к ценности здоровья", - констатировал глава ВОЗ и призвал мировое сообщество рассматривать эти инвестиции как "основу производительной, устойчивой и стабильной экономики".

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, пандемия показала также, что необходимо срочно создать "глобально согласованную систему обмена патогенными материалами и клиническими образцами в целях быстрой разработки мер медицинского противодействия". Он пояснил, что речь идет о создании хранилища ВОЗ для таких материалов на территории Швейцарии. Согласие стран на передачу материалов должно быть добровольным, и организация готова оказывать содействие такой передаче. Предполагается выработать критерии, в соответствии с которыми ВОЗ затем будет распределять эти материалы среди государств. Гендиректор поблагодарил власти Таиланда и Италии за поддержку проекта, а власти Швейцарии - за предложение предоставить для реализации этого плана четыре лаборатории.

Глава ВОЗ позитивно оценил итоги нынешней ассамблеи, отметив, в частности, принятие на ней резолюции об усилении подготовки к новым чрезвычайным ситуациям и пандемиям в мире, а также новую программу по менингиту до 2030 года, решения по борьбе с "забытыми" тропическими болезнями, глобальную стратегию по исследованиям и инновациям в борьбе с туберкулезом.

В этом году сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила в два этапа в формате телеконференции. Первая часть форума (18-19 мая) была посвящена борьбе с коронавирусом, вторая (9-13 ноября) сосредоточила внимание как на сотрудничестве в противодействии COVID-19, так и на других актуальных темах охраны здоровья в мире.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно, в них принимают участие делегаты 194 стран - членов организации.