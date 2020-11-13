Путин: кабмин должен обеспечить безубыточность работы экологических операторов на ООПТ

НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал поручить правительству принять решения для обеспечения безубыточности работы экологических операторов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом он сообщил, выступая в пятницу на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

"Все-таки это удаленные районы, и экологическим операторам туда добираться тяжело, эта работа для них убыточная, скорее всего. Нужно сделать ее не только безубыточной, но хотя бы с небольшой прибылью, чтобы они работали", - констатировал президент, комментируя вопрос о трудностях взаимодействия ООПТ со структурами по вывозу и переработке мусора. "Да, это решения, которые должны быть приняты на уровне правительства РФ. Я обязательно с коллегами поговорю на этот счет", - заверил Путин.

Он также отметил проблему пластикового мусора. По словам президента, здесь нужны определенные средства для того, чтобы поддержать и выработать определенную культуру поведения у всех людей, посещающих охраняемые природные территории, чтобы обеспечить раздельный сбор твердых бытовых отходов.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, открылся в среду, а в пятницу завершает работу. За время подготовки к нему было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. На форуме авторы 100 идей рассказали о них представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.