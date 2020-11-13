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Пандемия COVID-19

Замечание получил главврач больницы в Великих Луках, где 10 дней скрывали смерть пациента

По словам главы комитета по здравоохранению области Марины Гаращенко, больница должна была сообщить о смерти мужчины в поликлинику, к которой он был прикреплен, так как не было контактов его близких

ПСКОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Псковской области вынес дисциплинарное взыскание в виде замечания главврачу больницы в Великих Луках, где медики на протяжении 10 дней скрывали от родственников смерть пациента, у которого был выявлен коронавирус. Об этом в пятницу сообщила журналистам председатель комитета Марина Гаращенко по итогам проведенной проверки.

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Пресс-служба Росздравнадзора 30 октября сообщила о том, что специалисты ведомства по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проверят деятельность Великолукской инфекционной больницы в Псковской области, где на протяжении 10 дней скрывали от родственников смерть пациента, у которого был выявлен коронавирус.

"При сборе анамнеза пациент не назвал контакты близких родственников и не обозначил, кому бы можно было передавать информацию о состоянии его здоровья. Мы нашли одно нарушение порядка передачи информации - туда, где пациент наблюдается амбулаторно. Руководителю медорганизации вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания", - сказала Гаращенко. По ее словам, о смерти пациента сотрудники больницы должны были сообщить в поликлинику, к которой пациент был прикреплен территориально, чтобы "первичное звено работало с родственниками", но этого, уточнила чиновница, сделано не было.

Ранее в адрес губернатора Михаила Ведерникова поступило сообщение от жительницы региона, пожаловавшейся, что она узнала о смерти своего отца в Великолукской инфекционной больнице спустя 10 дней. Как поясняли ТАСС в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению, его сотрудники в связи с инцидентом проводили внутреннюю проверку.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия COVID-19
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