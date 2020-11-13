Эксперт сообщил, что в Петербурге нет дефицита препаратов инсулина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Дефицита препаратов инсулина, о котором сообщалось в СМИ, в Петербурге нет, при этом наблюдается нехватка средств самоконтроля диабета. Об этом рассказала на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС главный внештатный специалист по диабетологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ирина Карпова.

Ранее в СМИ сообщалось, что в городе летом начались перебои с поставками инсулина, лекарств по федеральной льготе нет, в октябре поставки шли в ограниченном количестве, возник дефицит.

"То, что нет дефицита препаратов инсулина, - это абсолютно точно. Кому-то достаются более инновационные, кому-то менее инновационные препараты, но общий уровень [обеспеченности] у нас, я считаю, очень высокий. Очень большой дефицит касается средств самоконтроля диабета. Конечно, опять же, с каждым годом финансирование на эту статью все увеличивается и увеличивается, но оно не успевает ни за ростом больных, ни за ростом инфляции", - рассказала она.

По словам Карповой, "инсулинового голода" в городе нет уже много лет. Она подчеркнула, что пациентам с диабетом особенно важно соблюдать рекомендации врача и режим приема лекарств в условиях пандемии коронавируса.

"К сожалению, люди с сахарным диабетом и больше подвержены заболеваемости коронавирусной инфекцией, и в ряде случаев диабет, к сожалению, приводит к более тяжелому течению. Но речь идет о некомпенсированном диабете. То есть, если пациент не соблюдает указания врача, не соблюдает диету, не соблюдает режим приема лекарственных препаратов, тогда, наверное, мы можем говорить о высоком риске", - сказала Карпова.

Поликлиники Петербурга адаптировались к приему пациентов с диабетом на период пандемии коронавируса. Как рассказала на пресс-конференции руководитель научно-исследовательской лаборатории диабетологии Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Алина Бабенко, когда пациент нуждался в покупке нужных рецептурных лекарств, он связывался со своим лечащим врачом, который по медицинской документации проверял необходимость препаратов и выписывал рецепт. Рецепт с помощью курьера доставлялся в аптеку, и нужные препараты оттуда забирали родственники пациента, или же на помощь приходили волонтеры. Такая схема взаимодействия помогала пациентам с диабетом защититься от заражения коронавирусом.