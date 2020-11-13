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На Мамаевом кургане в Волгограде высадили аллею из 50 крымских сосен

В мероприятии приняли участие замгубернатора региона Андрей Косолапов, актриса Мария Кравченко, волонтеры, представители органов власти и приглашенные гости

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Сосновую аллею высадили в пятницу на Мамаевом кургане в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", сообщила пресс-службе администрации Волгоградской области.

"На главной высоте России сегодня заложена новая аллея из 50 крымских сосен. В мероприятии, прошедшем при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, приняли участие замгубернатора Волгоградской области Андрей Косолапов и актриса Мария Кравченко, волонтеры, представители органов власти, приглашенные гости. В целом более 8,5 тыс. деревьев высажены на территории муниципалитетов в рамках акции "Сохраним лес", - говорится в сообщении.

По словам Косолапова, задачи по защите окружающей среды, восстановлению лесов, оздоровлению водоемов в регионе планомерно реализуются с 2014 года. Такие акции позволяют привлечь внимание жителей, вовлечь их в общую работу. В этом году акция "Сохраним лес" стартовала в начале октября, самые масштабные в регионе мероприятия по посадке леса прошли в Волгограде, Ольховском и Городищенском районах. Также с участием добровольцев проводился сбор семян лесных растений, организовывались субботники по расчистке лесных территорий от мусора, конкурсы для школьников.

"Благодаря участию в нацпроекте "Экология" Волгоградская область ежегодно наращивает темп восстановления зеленых насаждений. Если в 2018 году площадь посадки и посева леса составляла 1,1 тыс. гектаров, то в 2020 году - уже 1,3 тыс. гектаров, к 2023 году она увеличится до 1,7 тыс. гектаров", - уточнили в пресс-службе администрации.

В регионе обновлен парк противопожарной и хозяйственной техники лесничеств, реконструируются поливные системы питомников, ведется заготовка семян растений, добавили в пресс-службе.

О Всероссийской акции

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала 26 августа на Камчатке. Ее цель - высадить 40 млн деревьев. На данный момент волонтерами, сотрудниками лесничеств, экологами высажено уже свыше 30 млн деревьев. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте - сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". ТАСС выступает генеральным информационным партнером акции.

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