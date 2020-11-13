Глава агентства Казинформ передал ТАСС казахстанскую награду в области журналистики

НУР-СУЛТАН, 13 ноября. /ТАСС/. Казахстанское международное информационное агентство Казинформ передало ТАСС национальную награду в области журналистики. Таким образом руководство Казинформ отметило многолетнее сотрудничество между старейшими информационными агентствами России и Казахстана.

В пятницу в Нур-Султане состоялась церемония вручения национальной премии "Уркер" ("Плеяды") в области печатной, радио- и интернет-журналистики. Агентство Казинформ, отмечающее в этом году 100-летний юбилей, удостоилось специальной награды.

"Основное развитие международного информационного агентства Казинформ, имеющего вековую историю, началось с обретения нашей страной независимости. Тогда мы стали международным информационным агентством. Так что этот специальный приз мы вручим нашим зарубежным партнерам. Статуэтку "Уркер" с сертификатом мы хотим передать нашему давнему партнеру, который на протяжении 100 лет был рядом с Казинформом, - информационному агентству России ТАСС", - сказал председатель правления казахстанского агентства Аскар Умаров на торжественной церемонии.

Приз выполнен в форме пера, увенчанного звездами. Основание сделано в виде чернильницы и украшено элементами казахского национального орнамента.

Денежный приз в рамках специальной награды Умаров передал представителю новостного портала kaznews.mn из Монголии, который публикует информацию на казахском языке.

Национальная премия "Уркер" основана в 2017 году. Ее учредителем является Министерство информации и общественного развития Казахстана.