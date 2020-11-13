Суд запретил нижегородцу фотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге

ТАСС, 13 ноября. Советский районный суд Нижнего Новгорода отказал в удовлетворении иска жителя города, который отстаивал свое право сделать фотографию на загранпаспорт с дуршлагом на голове. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее нижегородский бизнесмен Михаил Иосилевич сообщил в Facebook, что подал иск в суд, отстаивая право сделать фото на загранпаспорт в дуршлаге.

"Решением Советского районного суда города Нижний Новгород в удовлетворении исковых требований гражданина к начальнику отдела по вопросам миграции отдела полиции № 7 УМВД России по Нижнему Новгороду было отказано", - отмечается в сообщении.

В суде пояснили, что истец не доказал, что религиозные убеждения не позволяют ему показываться перед посторонними лицами без дуршлага.