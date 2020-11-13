Власти Волгоградской области запретили подросткам посещать ТРЦ без родителей

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Волгоградской области ввели ограничения на посещение подростками торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей и опекунов из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Бочарова, опубликованном в пятницу на сайте администрации области.

"Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних лиц (не достигших 18 лет) не допускать нахождение таких лиц в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей (иных законных представителей)", - говорится в постановлении губернатора.

Ранее сообщалось, что губернатор расценивает ситуацию в регионе с распространением COVID-19 как достаточно напряженную. Максимальный суточный прирост числа заболевших с начала пандемии - 229 случаев - был отмечен в области 11 ноября, летом суточный прирост числа заболевших варьировался от 100 до 150 случаев. В Волгоградской области введено обязательное ношение масок и перчаток. Кафе, бары и рестораны работают в области до 23:00, школьные занятия проходят в обычном режиме, однако из-за единичных случаев COVID-19 на дистанционное обучение отправлены 38 классов в 31 школе.

По данным оперштаба на 13 ноября, в регионе зарегистрировано 23 171 случая коронавирусной инфекции (плюс 226 за последние сутки). с начала пандемии выздоровели 20 964 пациентов, умерли 240 человек.