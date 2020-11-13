В Петербурге создадут единый "архипелаг" памятных мест блокадного Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Памятные места Санкт-Петербурга и Ленинградской области, связанные с историей блокады Ленинграда, планируют объединить в проекте "Блокадный архипелаг". Об этом сообщил в пятницу на круглом столе в онлайн-формате, посвященном проекту, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"У нас должна быть нестандартная история. Ленинград - Петербург может внести большую, абсолютно новую струю в историю увековечивания памяти. Мы сейчас опять предлагаем что-то очень новое и очень важное", - сказал Пиотровский.

В свою очередь директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отметила, что проект нацелен на объединение, систематизацию данных обо всех памятных местах, связанных с блокадным городом. Планируется, что в рамках проекта будут собраны в базу данных известные и вновь выявленные объекты "Блокадного Архипелага", разработаны сайт, онлайн-приложение, а также созданы программы тематических мероприятий, объединенные единой концепцией. Музей обороны и блокады Ленинграда должен стать центром "Блокадного Архипелага".

По ее словам, проект будет направлен, в первую очередь, на молодежную аудиторию. "Нам очень важно представить цифровое воплощение идеи. Потому что сейчас молодежь очень хорошо ориентирована на интернет-пространство. Поэтому дать возможность, воспользовавшись этим ресурсом, составить для себя свою карту памятных мест, свой памятный маршрут, помогут именно такие варианты идеи создания "Блокадного архипелага", - добавила Лезик.

В разработке проекта принимают участие Институт философии и социологии СПбГУ, Институт культуры, Высшая школа экономики, а также общественные организации города, среди которых Всемирный клуб петербуржцев и Российское военно-историческое общество. Этапы и сроки реализации проекта пока не определены, в настоящее время его участники работают над концепцией "архипелага" и формированием базы данных памятных мест.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 649 тыс. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.