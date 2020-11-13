В Дагестане в рамках республиканского проекта в 2020 году отремонтировали более 300 улиц

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Ремонт 311 улиц завершен в Дагестане в рамках республиканского проекта "Мой Дагестан - мои дороги", сообщили в пятницу в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"На сегодня завершили ремонт на 311 улицах. Всего в этом году в рамках данного проекта ремонт и капитальный ремонт будут производиться на 384 объектах протяженностью 263,2 км", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в Минтранспорта Дагестана сообщали, что в этом году в рамках республиканского проекта изначально планировалось отремонтировать 355 улиц общей протяженностью 241 км, на эти цели в бюджете региона было предусмотрено более 1,2 млрд рублей.

Реализация республиканских приоритетных проектов развития "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой Дагестан - комфортная городская среда", призванных улучшить качество жизни населения республики, началась в 2019 году. В прошлом году по проекту "Мой Дагестан - мои дороги" работы были проведены на 184 объектах, общая сумма финансирования составила 771 млн рублей.