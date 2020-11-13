Прокуратура проверит факт массового скопления людей в аэропорту Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после информации в СМИ о массовом скоплении людей в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация о скоплении людей перед пунктом досмотра в одном из терминалов, якобы в аэропорту образовалась очередь минимум из 500 человек.

"В связи с публикацией в средствах массовой информации о скоплении пассажиров в зоне вылета аэропорта города Екатеринбурга Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей. В ходе проверки прокуратурой будет дана принципиальная и жесткая оценка действиям сотрудников аэропорта и должностных лиц таможенных органов, чьи действия либо бездействие могли привести к данным событиям в период сложной эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области за время пандемии случаев новой коронавирусной инфекции составляет 40 011. Последние три дня в регионе фиксируется более 300 случаев заболевания ежедневно, за последние сутки - 321 случай. В области продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и ряд ограничительных мер. Самоизоляция для людей из групп риска продлена до 23 ноября.