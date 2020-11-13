На реке Большая Невка в Петербурге устранили нефтяное пятно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Пиларн", подведомственного комитету по природопользованию Петербурга, устранили нефтяное пятно на поверхности реки Большая Невка, которая является рукавом Невы. Об этом рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе комитета.

"Специалисты ГУП "Пиларн" выехали на место для проверки информации о нефтяном пятне на поверхности Большой Невки, информация подтвердилась. Специалисты обработали акваторию активной пеной", - сообщили в пресс-службе.

ГУП "Пиларн" занимается ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов на акватории Невы и ее притоков в границах Петербурга.

Большая Невка является правым рукавом дельты Невы. Ее длина составляет около 8,5 км, ширина - до 360 м. Это крупнейший по протяженности рукав Невы, через него перекинуты Сампсониевский, Ушаковский и другие мосты.