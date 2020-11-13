Патриарх назначил нового настоятеля храма, где прежде служил Димитрий Смирнов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов назначен настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве сроком на год, сообщается в патриаршем указе, опубликованном на сайте Московской городской епархии.

"Иерей Феодор Лукьянов, настоятель храма свт. Митрофана Воронежского на Хуторской г. Москвы, в дополнение к несомому послушанию назначается временно исполняющим обязанности настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке г. Москвы сроком на один год", - говорится в указе.

Протоиерей Димитрий Смирнов возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. 25 августа 2020 года Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) по его прошению освободил его от этой должности, назначив председателем комиссии священника Феодора Лукьянова. Умерший в возрасте 69 лет 21 октября Смирнов был похоронен за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы, в котором был настоятелем.