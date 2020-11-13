WP: свыше 130 сотрудников охраны президента США могли заразиться новым коронавирусом

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Больше 130 сотрудников охраны Белого дома и американского президента Дональда Трампа из Секретной службы США могли заразиться к настоящему времени новым коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

Ссылаясь на трех неназванных лиц, осведомленных о сложившейся ситуации, она пишет, что у части этих охранников уже выявлено заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом. Другие же находятся на карантине в связи с тем, что контактировали с другими инфицированными. По свидетельству газеты, распространение коронавирусной инфекции затронуло примерно 10% персонала спецслужбы, выполняющего функции охраны. Утверждается, что отчасти это вызвано обеспечением безопасности Трампа на многотысячных агитационных митингах, которые шли в разных частях страны до состоявшихся 3 ноября президентских выборов.

Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Дело в том, что Секретная служба была создана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.